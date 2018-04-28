جمعية الصداقة الليبية الأمريكية ترحب بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين ليبيا وأمريكا

رحبت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية .

وأكدت الجمعية في معرض بيانها الترحيبي حرصها الكامل على توطيد وترسيخ علاقات الصداقة والتعاون والتشاور والتنسيق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث رحبت بقوة بالإعلان عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، التي تجدد الالتزام المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا، والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية برمتها.

وأبدت الجمعية ارتياحها لانضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستسهم بفاعلية في حماية الحدود واستتباب الأمن في كامل التراب الليبي.

وأوضحت الجمعية، أن أواصر الصداقة الليبية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة علاقات تاريخية امتدت إلى عقود طويلة، وأن توقيع هذه المعاهدات بين البلدين سيفتح المجال بشكل أكبر للتواصل وتبادل الزيارات والمشاورات بين البلدين الصديقين.

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