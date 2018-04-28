جمعية الصداقة الليبية الأمريكية ترحب بتوقيع عدد من الاتفاقيات

رحبت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية ،السبت ،بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية ، التي تحدد الإلتزام المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا ، و التعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية برمتها .

و أبدت الجمعية في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،ارتياحها لانضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء ، هذه الشراكة التي ستساهم مساهمة فعالة في حماية الحدود واستتباب الأمن في كامل التراب الليبي .

وقالت الجمعية ،إن توقيع هذه المعاهدات بين ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية سيشكل جسرا جديدا لبناء علاقات أمتن و أقوى وسيفتح المجال بشكل أكبر للتواصل وتبادل الزيارات والمشاورات بين البلدين الصديقين .

كما عبرت الجمعية عن اعتزازها بأن يتم توقيع اتفاقيات تعاون بين ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على أسس قوية و مستمرة وتقوم على الإحترام المتبادل والمنافع والمصالح المشتركة والتشاور وتبادل الآراء و وجهات النظر حيال القضايا ذات الإهتمام المشترك .

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