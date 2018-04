الافتتاح الثاني لمركز بنغازي للخصوبة بعد تطويره

المتوسط:

أقيم، صباح اليوم السبت، حفل الافتتاح الثاني لمركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب بمقره الحالي بمنطقة الرحبة بالقرب من كتيبة 298 دبابات، الذي يعد المركز الوحيد في المدينة والمنطقة الشرقية المتخصص في هذا المجال.

وحضر الافتتاح كل من الدكتورة سعاد المتريح، مدير مركز بنغازي للخصوبة، والدكتور نادركويري وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى، وناصر الكاديكي مدير مكتب التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، وعمرنشاد وكيل ديوان بلدي بنغازي، والدكتور عزالدين الحبوني مدير عيادة الكيش، وعدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيون وأطقم تمريض وفنيين وموظفين.

وقال المسؤول الإعلامي بقطاع الصحة بنغازي الكبرى، عاني العريبي، إنه تم خلال حفل الافتتاح تكريم عدد من المسؤولين والشخصيات العامة بشهادات تقدير ودروع، حيث كان على رأسهم، المشير خليفة حفتر القائد العام الجيش الليبي، وعبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، والدكتور سعد عقوب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، والدكتور نادر كويري وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى.

وكرم المركز أيضا الراحلة الدكتورة فريحة بوزقية المسؤولة السابقة بالمركز، والدكتور عبدالفتاح العوامي مدير المركز السابق، وناصرالكاديكي مدير مكتب التفتيش والمتابعة وزارة الصحة بنغازي الكبرى، وعمرنشاد وكيل ديوان بلدي بنغازي، والدكتور عزالدين الحبوني مدير عيادة الكيش، وعدد من الأطباء والمسؤولين والعاملين بالمركز.

الجذير بالذكر أن مركز بنغازي للخصوبة افتتح الافتتاح الأول بداية سنة 2014 كمركز حديث ومتطور بمقره الرئيسي بمنطقة القوارشة، وعمل مركز بنغازي للخصوبة بسنة 2014 مدة أشهر، ثم أغلق بعد تعرضه لأضرار مادية كبير نتيجة الحرب التي شهدتها منطقة القوارشة بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية.

