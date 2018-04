وزير الخارجية المصري لـ«سلامة»: نرحب بالاجتماعات الدورية لتوحيد الجيش الليبي

المتوسط:

استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة القاهرة الدكتور غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا، في إطار التنسيق لمتابعة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية، أن «شكري» استمع في بداية اللقاء إلى استعراض من «سلامة» لتقييمه للتطورات السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية التى تستهدف المساعدة فى حل الأزمة.

وعرض المبعوث الأممي نتائج اتصالاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المختلفة والجهود التي يبذلها من أجل تهدئة الأوضاع والمساعدة في بناء التوافق الوطني بالبلاد، بما في ذلك الإعداد للانتخابات.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الوزير شكرى استعرض بدوره الرؤية المصرية تجاه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكداً أن مصر تبذل قصارى جهدها في التواصل والحوار مع كافة الأطراف الليبية، كما أنها مستمرة بكل جدية فى استضافة اجتماعات دورية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويدعم من جهود مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية.

كما أعرب شكرى عن قلقه من تدهور الوضع الأمني بعدد من المدن الليبية مؤخراً، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد.

وأكد الوزير المصري دعم مصر للوساطة التي يقودها المبعوث الأممي بغية التوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية، مع تأكيده على الموقف المصري الثابت بضرورة أن يكون الحل النهائى للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، ونتاج للتوافق بين أبناء الشعب الليبى بكافة أطيافه.

