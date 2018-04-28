العريبي: على جميع الناس الوقوف ضد إعلام جماعة الاخوان لهذه الاسباب

ليبيا – هنئ عضو مجلس النواب عيسى العريبي أهل بنغازي برجوع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة لأرض الوطن ولإثبات القيادة العسكرية أنها قيادة متماسكة أعطت درساً كبيراً جداً بأنها ليست ميليشيات مسلحة كما تصفها القنوات الإعلامية لجماعة الإخوان.

العريبي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع يوم الخميس الماضي عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن القيادة العسكرية القوية أثبتت وجودها وبأن فيها تراتبية ونظام عسكري قوي وأخذت الترتيب الـ9 على مستوى إفريقيا بعد جهد كبير و4 أعوام من القتال ومن المؤامرات الخارجية وخاصة من بعض الدول التي من الأسف الشديد كان من ضمنها عدد من الدول العربية والإسلامية .

وحيا العريبي معسكر الكرامة والمستشارين ومن هو قائم على المؤسسة العسكرية بعد أن أثبتوا أنهم رجال دولة حقيقيين أمام العالم ورفعوا رؤوس الليبيين في وقت تم فيه تقديم تقارير ذات مصداقية بشأن صحة المشير خليفة حفتر قياساً بالقنوات الإعلامية التي كذبت على المشاهدين وقامت بتزوير الحقيقة ويجب على جميع الناس أن يقفوا ضدها وأن يتم إغلاقها لأنها حاولت إدارة الفتنة داخل مدينة بنغازي.

وأضاف بأن المشهد في برقة يبعث على الفخر فهو غير إعتيادي ونتيجة جهد دام لـ4 أعوام مضت أثبتت خلالها القيادة وضباط الجيش والقيادات السياسية تماسكها فهي يجب أن تكون في صف واحد ليصبح هذا التيار قوي جداً ويلاقي التحية والعرفان من الجميع في وقت يجب فيه إلتفاف كبير على المؤسسة العسكرية من جميع الناس في وقت تواصل فيه مؤسسة مجلس النواب وأعضائها الوقوف بقوة خلف هذه المؤسسة التي إنتصرت على الإعلام المضاد.

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