حراك 'صرخة نساء الجنوب' يطالب هذه الجهات بتحمل مسؤولياتها

طالب حراك صرخة نساء الجنوب، صناع القرار في مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي بتحمل مسؤوليتهم تجاه الجنوب الليبي.

وطالب الحراك، في بيان أصدره اليوم السبت، وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، مؤسستي الجيش والشرطة بتفعيل دورهم في الجنوب الليبي وبسط الأمن داخل وخارج المدن، ومتابعة ومحاسبة جميع المسؤولين في الجهات الإدارية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإدارية والمعيشية.

كما طالب الحراك، بتشكيل لجنة تسييرية للمجلس البلدي سبها، ودعوتهم لقيام بمهامهم، ودعوة نائبات البرلمان عن المنطقة الجنوبية للحضور والوقوف على معاناة أهالي الجنوب، إضافة إلى تفعيل دور الحرس البلدي للقيام بدورهم في ضبط الأغذية والأدوية والمعدات الطبية المنتهية الصلاحية.

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