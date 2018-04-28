احتفالية بمخيم قرارة القطف لإحياء اليوم المحلي للنخلة

أقيم بمخيم قرارة القطف، أمس الجمعة، احتفالية بمناسبة إحياء اليوم المحلي للنخلة، تحت شعار “غرسها في الشتات أصالة وتبات”.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي تاورغاء المكلف، عبدالرزاق قاسم، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الاحتفال جاء بتنظيم من قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بتاورغاء، وبحضور منسق القطاع صالح بيكي، والعديد من مهندسي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بتاورغاء، وأعضاء من مجلس الحكماء والشوري تاورغاء، إضافة إلى الأهالي المقيمين بالمخيم، حيث أكد الجميع علي ضرورة أحياء اليوم المحلي للنخلة لما لهو من أصالة وتاريخ بتاورغاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية