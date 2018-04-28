تواصل مهرجان القرضابية للفروسية الشعبية بسرت

تتواصل لليوم الثاني على التوالي، فاعليات مهرجان القرضابية للفروسية الشعبية، بحضور عدد من أعيان سرت، وللمواطنين وبمشاركة أندية الفروسية الشعبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت، في تصريحات لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن المهرجان يأتي بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المائة لمعركة القرضابية الخالدة، والتي وحدت الليبيين في الدفاع عن تراب الوطن ضد الاستعمار الايطالي وقدمت خير دليل على وحدة الدم والمصير وأعطت خير مثال يحتذي به في حب الوطن والدفاع عنه، مشيرا إلى أن فعاليات المهرجان سستواصل حتى غدا الأحد، وتتوج في اليوم الختامي بالتوجه للنصب التذكاري للمعركة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبطال الذين قدموا دمائهم الزكية دفاعاً عن الوطن.

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