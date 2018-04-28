الضمان الاجتماعي فرع غرب بنغازي يحيل معاشات ومرتبات شهر مايو ويونيو للمصارف

بنغازي 27 أبريل 2018 (وال) – أحال صندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب بنغازي الخميس، معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين التابعين للصندوق عن شهر مايو 2018 م للمصارف التجارية المختصة.

كما تم في اليوم ذاته إحالة معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين عن شهر يونيو 2018م للإدارة العامة للإعتماد، وستحال وتسلم للمصارف صباح يوم الأحد 29 مايو الجاري.

وقال مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب بنغازي – المكلف، الأستاذ عقيلة أحفيظة العرفي، تم ذلك تنفيذا لتعليمات، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، الدكتور إدريس أحفيظة المبروك.

وكان الأخير قد أصدر تعليماته في الكتاب المؤرخ في 22 أبريل الجاري، بصرف معاشات المتقاعدين ومرتبات للموظفين عن أشهر مايو، يونيو،2018م مقدما قبل يوم 05 مايو القادم كحد أقصى، وصرف المرتبات والمعاشات عن شهر يوليو 2018م مقدما قبل يوم 01 يونيو 2018م كحد أقصى، مع الأخذ في الاعتبار عدم تفعيل خصم أقساط السلف من موظفي الصندوق وأصحاب المعاشات عن أشهر مايو، يونيو، يوليو 2018م.

وأوضح أحفيظة أن هذا الإجراء جاء تعزيزا لقدرة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والموظفين بصندوق الضمان الاجتماعي لمواجهة الصعوبات المعيشية الضاغطة بقرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.( وال – بنغازي) ب خ / س ع/ ر ت

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