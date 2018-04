«نصية»: مصالحة الكوريتين دون تدخل الأمم المتحدة درس كبير للعرب

المتوسط:

أعرب عبدالسلام عبدالله نصية، رئيس لجنة الحوار المنبثقة من مجلس النواب، عبدالسلام نصية، عن تمنياته أن تتكرر المصالحة التي عقدت أمس بين رئيسي الكوريتين الشمالية والجنوبية بعد صراع دام 6 عقود، مع قادة العرب من أجل استعادة ليبيا وسوريا واليمن.

ووصف «نصية» القمة «الكورية الكورية» التي تمت بين مون جي إن رئيس كوريا الجنوبية، مع نظيره الشمالي كيم جونغ أمس الجمعة في المنطقة الحدودية بين شطري البلدين، بـ«الدرس الكبير» لكل القادة العرب، بعد قطيعة وحرب دامت أكثر من ستة عقود بين الكوريتين.

وقال رئيس لجنة الحوار، عبر صفحته على فيسبوك: «اللقاء كان تحت شجرة خارج الفنادق الفارهة وموائد الأكل وبعيدا عن أجهزة المخابرات وأجهزة التصنت الدولية، حيث اتفق زعيما الكوريتين على إنهاء القطيعة والعمل على توحيد البلد الواحد، ولم يحتاجا للأمم المتحدة ولا للدول الإقليمية، ولم يعق لقاءهما الصراع بالإقليم ولا شطحات ترامب ولا نظرات بوتين».

وتساءل، قائلا: «كم كنا نتمنى أن يكون قادة العرب مثلهم، كم كنا نتمنى أن هذه الغابة وتلك الشجرة كانت بين الدول العربية، لماذا يصر قادتنا على التآمر على بعض؟ لماذا هم رهينة للدول الكبرى ومخابراتها؟ لماذا لقاءتهم لا تتم إلا في فنادق وبأمر المخابرات الدولية وأذنابها وتحت أعينها؟»، على حد قوله.

واختتم حديثه، قائلا: «أليس حريا أن يكون اللقاء اليوم وتحت شجرة بين رئيسين عربيين من أجل المصالحة الحقيقية ومن أجل استعادة سوريا وليبيا واليمن؟ الدرس كان اليوم كبير وكبير جدا، والسؤال متى نستوعب هذا الدرس نحن العرب؟».

