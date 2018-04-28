انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي في مدينة يفرن

انطلقت في مدينة يفرن اليوم، فعاليات الملتقى الوطني الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وينظمه مركز الحوار الإنساني.

وحسب الموقع الرسمي للملتقى، فإن مساره يتمثل في سلسلة من الاجتماعات المفتوحة التي انطلقت في شهر مارس الماضي، وستستمر إلى يوليو القادم في عدد من المدن الليبية، بطريقة تضمن المشاركة الواسعة والفعلية لكل الليبيين في تقرير مستقبل بلادهم، بما يفضي إلى التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة القائمة.

ويحظى هذا الملتقى برعاية المبعوث الأممي، غسان سلامة، ويندرج ضمن الجهود الساعية لإنجاح خطة العمل الأممية من أجل ليبيا.

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