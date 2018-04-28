وزير الداخلية الجزائري : 700 ألف مهاجر عالق في ليبيا

قال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، إن هناك حوالى 700 ألف من المهاجرين العالقين في ليبيا، يمكن أن يدخلوا الأراضي الجزائرية، بسبب عدم تمكنهم من بلوغ أوروبا.

وكشف الوزير الجزائري حسب صحيفة الجزائر، في عددها اليوم السبت، عن وجود 15 مليون شخص في دول الساحل، خاصة مالي والنيجر ونيجيريا وبوركينافاسو وغينيا وساحل العاج، قال إنهم مستعدون للتنقل باتجاه الشمال، خصوصا نحو الجزائر.

ومن جهته قال مدير مركز العمليات للهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية، إن هناك سبعة آلاف شخص في النيجر، يقومون بنقل المهاجرين، ولديهم 14 ألف سيارة، رباعية الدفع للقيام بنشاطهم هذا، مضيفا أن عائدات هؤلاء الذين ينقلون المهاجرين تقدر بـ 140 يورو شهريا.

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