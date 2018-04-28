اخبار ليبيا الان

“الرقابة” تُعلّق على الشاي الملوث إشعاعيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت هيئة الرقابة الإدارية الإدارية ما تردد حول الإفراج عن شاي ملوث بنسبة إشعاع عالية، مؤكدة أن الشحنة لم يتم السماح بإدخالها البلاد بعد تأكد تلوثها.

وقالت الهيئة، بحسب “وال- طرابلس”، إن الشحنة المذكورة موردة من قبل قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 24-3-2017، حيث قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بميناء طرابلس البحري بإجراء فحوصات على عدد من العينات، ليتبين أنها ملوثة.

وأضافت هيئة الرقابة أن نسبة الإشعاع التي ظهرت في الشاي وصلت إلى الحد غير المسموح به وفق المواصفات الليبية المعمول بها، لافتة إلى أنها لم تسمح بدخول هذه السلعة ولم تسهل دخولها.

وأوصى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بميناء طرابلس البحري في تقريره بضرورة إلزام الجهة الموردة للشاي بإعادة الشحنة إلى مصدرها، وأن تتم مراعاة المواصفات الليبية بحال توريد أي سلعة في المستقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك