“الرقابة” تُعلّق على الشاي الملوث إشعاعيا

نفت هيئة الرقابة الإدارية الإدارية ما تردد حول الإفراج عن شاي ملوث بنسبة إشعاع عالية، مؤكدة أن الشحنة لم يتم السماح بإدخالها البلاد بعد تأكد تلوثها.

وقالت الهيئة، بحسب “وال- طرابلس”، إن الشحنة المذكورة موردة من قبل قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 24-3-2017، حيث قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بميناء طرابلس البحري بإجراء فحوصات على عدد من العينات، ليتبين أنها ملوثة.

وأضافت هيئة الرقابة أن نسبة الإشعاع التي ظهرت في الشاي وصلت إلى الحد غير المسموح به وفق المواصفات الليبية المعمول بها، لافتة إلى أنها لم تسمح بدخول هذه السلعة ولم تسهل دخولها.

وأوصى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بميناء طرابلس البحري في تقريره بضرورة إلزام الجهة الموردة للشاي بإعادة الشحنة إلى مصدرها، وأن تتم مراعاة المواصفات الليبية بحال توريد أي سلعة في المستقبل.

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