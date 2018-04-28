مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يعقد اجتماعه العادي الثالث لعام 2018م

قرنادة 26 أبريل 2018 ( وال ) – عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة الخميس، اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

هذا وترأس دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، الاجتماع واتخذ خلال الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

واستعرض دولة رئيس مجلس الوزراء، كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم ( 72 ) لسنة 2017 بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ 04 مارس 2018 و حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة .

وأصدر مجلس الوزراء جملة قرارات تمثلت في : الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني المنعقد بشهر أبريل 2018م، الموافقة على منح وزارة الصحة الإذن بالتعاقد بمناقصة محدودة على إنشاء مستشفى النساء و الولادة البيضاء بسعة 60 سرير، الموافقة على منح وزارة الصحة الإذن بالتعاقد بمناقصة محدودة على تجهيز مركز الأشعة التشخيصية بمدينة البيضاء بالمعدات و الأجهزة اللازمة.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد و الصناعة بزيادة 30% من أسعار نقل الوقود و المحروقات من أسعار عام 2010 بمنطقتي الكفرة و ربيانة و ذلك بسبب تهالك الطريق المؤدي إليهما.

وتم تكليف وزارة الحكم المحلي بإعداد المقترح بتحديد المعاملة المالية لرؤساء فروع البلديات و مختارين المحلات.

واتخذ قرار بالموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (439) لسنة 2017 و المتعلق بترسيم الحدود الفرع البلدي كمبوت، والموافقة على تكليف عمداء البلديات المنتهية ولايتهم القانونية لحين إشعار أخر.

واتخذ مجلس الوزراء قرار الموافقة على سحب قرار مجلس الوزراء رقم ( 12 ) لسنة 2018 المتعلق بتبعية مستشفى لملودة للعلاج الطبيعي و جرحى الحروب.

وتم الموافقة على تعديل اللائحة الصادرة بالقرار ( 418 ) لسنة 2009 و المتعلق بإستخدام العاملين من ذوي المهن الطبية و الطبية المساعدة.

وتقرر في الاجتماع الموافقة على منح صفة مأمور ضبط قضائي لمراقبة الاقتصاد كل من مدينة بنغازي و مدينة البيضاء

واختتم دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، الاجتماع بحث كافة الوزارات على اتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة صرف رواتب موظفي الدولة، ابتداء من شهر يناير و حتى شهر أبريل قبل بداية شهر رمضان المبارك طبقا لمنظومة الرقم الوطني و ذلك منعا لازدواج الصرف.( وال – قرنادة) س ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال