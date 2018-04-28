30 ألف طفل مهاجر بليبيا معرضون للاستغلال

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن وجود ما يزيد عن ثلاثين ألف طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم في ليبيا.

ونشر الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا تقريرا عن أوضاع الأطفال المهاجرين، شددت خلاله البعثة على تكثيف الجهود لحماية الأطفال المهاجرين واللاجئين.

وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البلبيسي على الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية في ليبيا، إن الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم معرّضون لخطر الاتّجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والعمل القسري والاستغلال الجنسي أكثر من غيرهم.

وأوضح البلبيسي أنّ الارتقاء بمستوى المساعدات والحماية الموجّهة للأطفال سالكين درب الترحال أهمّية قصوى بالنسبة للمفوضية، مضيفا أن المفوضية ترحّب بمزيد من التعاون بين جميع الفاعلين المعنيين في المجال الإنساني في ليبيا، ونشجّع لنستطيع حماية مزيد من الأطفال في ليبيا على نحو أفضل من ذي قبل.

من جانبه، ذكر الممثّل الخاصّ لليونيسف في ليبيا عبدالرحمن غندور إنه بغضّ النّظر عن الوضعية القانونية والظروف والأسباب الكامنة وراء ترحال الأطفال، يظلّ الطّفل طفلا وقد يؤدّي الحرمان والأذى الذي يعيشه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى زعزعة الأسس التي يرتكز عليها نموّه الجسدي والعاطفي.

وقال رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليبيا روبرتو مينيوني على موقع البعثة الأممية الإلكتروني، إن المفوضية تلتزم بدعم إنشاء نظام شامل لحماية الطفل في ليبيا يتضمّن آليات لتحديد مصالحه الفضلى، معتبرا أن التعاون المشترك بين الوكالات هو سرّ ضمان إيجاد الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية دولية ويعجزون عن العودة إلى موطنهم وتحويلهم إلى المفوضية من أجل حمايتهم وإيجاد حلول لهم.

وأشارة خبيرة المنظمة الدولية للهجرة المسؤولة عن حماية الطفل باربرا بليغريني أن المنظمة خطّطت لتنظيم تدريب يستغرق يومين وموجّه للنظراء الليبيين والسلطات القنصلية الممثلة لجنسيات المهاجرين الأطفال غير المصحوبين بذويهم لزيادة كفالة كون المصالح العليا للطفل هي المبادئ التوجيهية بالنسبة إلى جميع الفاعلين.

ووضعت المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ضمانات إجرائية لتنفيذ مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم واللاجئين الذكور والإناث الأصغر من 18 سنة والموجودين في ليبيا، بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتعكف المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تعزيز تدابير حماية الأطفال المهاجرين واللاجئين.

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