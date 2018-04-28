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القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة رئيس مجلس النواب يهنئ سيادة القائد العام بسلامة وصوله إلى أرض الوطن

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 27 أبريل 2018 (وال) – هنأ فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، المستشار  عقيلة صالح عيسى، سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب، خليفة بالقاسم حفتر، بسلامة الوصول إلى أرض الوطن بعد رحلة لعدة دول.

كما هنأ فخامته الشعب الليبي، وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة العربية الليبية بسلامة وصول القائد العام المشير  خليفة بالقاسم حفتر  إلى أرض الوطن.( وال- طبرق ) س ع/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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