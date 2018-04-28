اجتماع مرتقب للجنة الرباعية الخاصة بليبيا الإثنين القادم

قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي إنه من المقرر عقد اجتماع للمجموعة الرباعية حول ليبيا الإثنين بمقر الجامعة.

وأوضح عفيفي في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية السبت، أن الاجتماع هدفه تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدما في العملية السياسية، حسب تعبيره.

ويأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة والاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة التنسيق والتعاون لدعم الانتقال السياسي في ليبيا، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بحسب عفيفي.

وأقرت اللجنة الرباعية المعنية بالأزمة في ليبيا في سبتمبر الماضي خطة عمل االأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بعد الاجتماع الذي استضافه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، وشجع المشاركون في الاجتماع على دعم تنفيذها.

وأعربت اللجنة المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية عن قلقها المستمر إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وخطر الإرهاب.

وقالت في بيان لها نها أقرت الخطة الأممية التي قدمت في اجتماع رفيع المستوى استضافه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في الـ20 من سبتمبر الماضي.

وتضمن المقترح الأممي خطة عمل للانتقال من الجمود السياسي مدتها عام واحد من تاريخ إعلانها كحل للأزمة الليبية، وتنص على تعديلات محدودة للاتفاق السياسي الليبي المعروف باتفاق الصخيرات.

ويعقب ذلك عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، يفتح الباب خلاله أمام من استبعدوا وهمشوا في العملية السياسية، وجمع أعضاء مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة ممن كان تمثيلهم ضعيفا أو غير ممثلين على الإطلاق.

وسيجري خلال المؤتمر تحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية والاتفاق على إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، ثم انتخاب رئيس وبرلمان ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية.

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