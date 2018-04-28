بنغازي تحتفل باختتام مسابقة القرآن الكريم و الخطيب والمؤذن الصغير

نظمت بلدية بنغازي، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة اختتام مسابقة القرآن الكريم والخطيب والمؤذن الصغير، التي نظمها مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم، بإشراف مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي.

وحضر حفل توزيع الجوائز، عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، ومسؤول قطاع التربية والتعليم بنغازي محمد الدرسى، ومدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي، وعدد من مسئولي المؤسسات التعليمية، وأهالى المتسابقين ومندوبي عن الجهات المساهمة في جوائز هذه المسابقة، وهى شركة الخطوط الجوية الليبية، وشركة ليبيا للتأمين، وشركة الإنجاز الدولية للاستثمار السياحي وأبناء يوسف للعطور، حيث تحصل الفائزين بالترتيب الأولى لكل المراحل التعليمية على جائزة أداء مناسك العمرة رفقة أولياء أمورهم.

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