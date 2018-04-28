لهذه الأسباب .. جامعة بني وليد تعلق الدراسة

العنوان-بني وليد

أعلنت كلية التربية بجامعة بني وليد، تعليق الدراسة في الكلية إلى حين إشعار آخر، على خلفية مشاجرة وقعت أمام مقرها تخللها إطلاق أعيرة نارية في الهواء ما تسسب بإدخال الرعب للطلبة والطالبات الدارسين بالكلية.

وذكر رئيس اتحاد الطلبة بكلية التربية بجامعة بني وليد سيف بن فايدفي تصريح تلفزيوني، أن إدارة الكلية ستجتمع بأولياء أمور الطلبة لبحث قرار تعليق الدراسة بالكلية.

يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تعرضت كليات بجامعة بني وليد في وقت سابق لمشاكل أمنية بين الطلبة ومجموعات من خارج الكلية.

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