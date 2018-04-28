منتدى تمكين المرأة والشباب الليبي يزور مجلس النواب التونسي

العنوان -تونس

زار منتدي تمكين المرأة والشباب الليبي مع وفد يضم شباب من تونس والمغرب والجزائر المنتمين إلى المشروع الأقليمي 2021 مجلس النواب التونسي .

هذا ويهدف المشروع إلى تحقيق الاندماج والتكامل المغاربي عبر تعزيز تبادل الزيارات والخبرات وتثمين المبادرات الشبابية المغاربية في مجالات الفنون والثقافة وريادة الأعمال الاجتماعية.

وقام الوفد بجولة في أرجاء قصر باردو ومختلف قاعاته وتعرّف على ما يحمله من معاني ودلالات تاريخية كما استمع الوفد إلى عرض لمجلس نواب تونس وتركيبته وهياكله ونظام عملهكما اطلع على وظائف المؤسسة البرلمانية والأدوار التي تضطلع بها.

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