أجدابيا تحتفل بسلامة وصول سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر إلى أرض الوطن

أجدابيا 27 أبريل 2018 (وال)- احتفلت بلدية اجدابيا ليلة أمس الخميس بوصول سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، سالماً إلى أرض الوطن .

وجاءت الاحتفالات والمسيرات تعبيراً من الأهالي وشباب مدينة اجدابيا والأجهزة الأمنية عن فرحهم وابتهاجهم لسلامة وصول سيادة القائد العام لأرض الوطن.

وشارك في تأمين الاحتفالات غرفة عمليات اجدابيا، ومجموعة عمليات الردع، وكتيبة 101 مشاة، وكتيبة 152 مشاة، وأهالي مدينة اجدابيا.( وال – أجدابيا) س ع / ع ع/ ر ت

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