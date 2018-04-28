وفد شبابي مغاربي يزور مجلس نواب الشعب

زار منتدي تمكين المرأة والشباب مع وفد يضم شباب من تونس والمغرب والجزائر المنتمين إلي المشروع الأقليمي 2521 مجلس نواب الشعب هذا ويهدف المشروع الى تحقيق الاندماج والتكامل المغاربي عبر تعزيز تبادل الزيارات والخبرات وتثمين المبادرات الشبابية المغاربية في مجالات الفنون والثقافة وريادة الاعمال الاجتماعية وتمكّن الوفد من زيارة أرجاء قصر باردو ومختلف قاعاته وتعرّف على ما يحمله من معاني ودلالات تاريخية كما استمع الوفد إلى عرض لمجلس نواب الشعب وتركيبته وهياكله ونظام عمله. وتمّ من جهة أخرى اطلاعه على وظائف المؤسسة البرلمانية والأدوار التي تضطلع بها

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