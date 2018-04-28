مدير أمن شحات يُهنئ الشعب ومنتسبي القوات المسلحة بعودة سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر لأرض الوطن

شحات 27 أبريل 2018 (وال)- هنأ مدير أمن شحات عقيد دكتور محمد فرج، الشعب الليبي ومنتسبي القوات المسلحة العربية الليبية، بمناسبة وصول القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب، خليفة بالقاسم حفتر، بسلامة إلى أرض الوطن الخميس .

وكانت طائرة سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، قد حطت الخميس في مطار بنينا الدولي قادمة من جمهورية مصر العربية، وسط حضور رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا بالإضافة إلى أعيان ومشايخ القبائل الليبية . ( وال – شحات) س ع / ع ع/ ر ت

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