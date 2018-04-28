افتتاح مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب

بنغازي 28 أبريل 2018 (وال)- افتتح وكيل عام وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر كويري بنغازي اليوم السبت، مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، بعد إتمام عمليات التجهيز والتطوير للمركز .

وكان مركز بنغازي للخصوبة قد افتتح عام 2014 كمركز حديث ومتطور بمقره الرئيسي بمنطقة القوارشة، وعمل مركز بنغازي للخصوبة عام 2014 لمدة أشهر ثم قفل، وتعرض المركز إلى أضرار مادية كبيرة نتيجة الحرب على الإرهاب التي شهدتها منطقة القوارشة، ويعمل بهذا المركز نخبة من الأطباء والكفاءات من العناصر الطبية المساعدة .

ويعتبر مركز بنغازي للخصوبة الوحيد ببنغازي والمنطقة الشرقية يعمل بهذا التخصص . (وال – بنغازي ) س ع / ع ع/ ر ت

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