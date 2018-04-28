وزارة الصحة ترحب بسلامة وصول سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر لأرض الوطن

البيضاء 27 أبريل 2018 (وال)- تقدمت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ممثلة في معالي وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب عبد الرازق، بالتهاني للقوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة لها بمناسبة عودة سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر الخميس إلى أرض الوطن .

وأكدت الوزارة – في بيان تهنئة – على إن مشروع سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، هو مشروع كل ليبي يناضل من أجل حياة كريمة خالية من الإرهاب والتطرف والوصاية الأجنبية.

ودعت الوزارة كل من يحب ليبيا للالتفاف حول المشروع الوطني الذي يقدمه سيادة القائد العام، الذي يخطط لمحاربة الإرهاب وإقامة دولة ليبية قوية مؤسساتية قائمة على احترام حسن الجوار.

وأشارت الوزارة إلى أن غياب سيادة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر أو اختفاءه سيسبب كارثة لكل الليبيين، وأن عودته إلى البلاد تعجل بالعملية العسكرية التي يترقبها الشارع الليبي لتطهير البلاد من قبضة المتطرفين .

يُشار إلى أن سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر كان قد وصل مساء الخميس إلى مطار بنينا الدولي، قادماً من جمهورية مصر العربية، وسط استقبال حافل من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا، بالإضافة إلى أعيان ومشايخ القبائل الليبية. (وال – البيضاء) س ع / ع ع/ ر ت

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