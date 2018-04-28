«النشاط المدرسي»: غدا حفل اختتام المسابقة الأولى لمناقشة البحوث الميدانية

المتوسط:

أعلنت الإدارة العامة للنشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم اعتزام مكتب النشاط المدرسي بتاجوراء بالتعاون مع مؤسسة الرواد للتعليم والتوعية إقامة حفل اختتام المسابقة الأولى لمناقشة البحوث الميدانية، غدا الأحد 9 صباحاً.

وقالت الإدارة العامة للنشاط المدرسي بالوزارة إن تلك المسابقة هي محصلة جهد الشباب من الجنسين طلبة الثانوية لعدة أسابيع في زيارة ومتابعة وإجراء البحوث على مؤسسات الدولة،

وأوضحت أن الحفل والمناقشة وإعلان النتائج وتكريم المتميزين سيكون بمدرج مركز تقنيات اللحام بتاجوراء الأحد 29-4-2018 الساعة 9 صباحاً .

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