معزب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء المستشار صالح وخال المشري في المغرب

ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة محمد معزب عن تفاصيل لقاء المغرب الذي تم بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

معزب قال في تصريحات خاصة لصحيفة “سبوتنيك” الروسية للأنباء وتابعتها صحيفة المرصد أن المستشار صالح تمسك برؤية مجلس النواب التي تتوافق مع المقترح المقدم من المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة والذي يقضي بأن يختار البرلمان الرئيس ونائباً فيما يختار مجلس الدولة النائب الثاني.

عضو مجلس الدولة أكد على أن المشري لم يقبل بذلك خلال الاجتماع وشدد تمسكه بمقترحات المجلس التي قدمت في وقت سابق خاصةً أنها توافقات مجلس ولا يمكن للرئيس أن يحيد عنها دون الرجوع للمجلس أو التوافق على رؤية يرتضيها الجميع بحسب قوله.

ويرى معزب أن الرؤية الأقرب للتوافق بين أعضاء مجلس الدولة تتضمن تكوين قوائم مشتركة كل قائمة تضم ثلاثة أعضاء وبحد أقصى 6 قوائم بحيث تحصل كل قائمة على 30 تزكية من مجلس النواب ثم يختار مجلس الدولة قائمتين منهم و يختار البرلمان واحدة من بينهما.

وأوضح أن القائمة تعطي الحقوق للثلاثة أعضاء بنفس الدرجة ولكل منهم حق الفيتو ولهم نفس الصلاحيات ويمكن أن يتوافقوا فيما بينهم على رئيس ونائبين أو يبقوا على المجلس بشكله المُقر.

وتابع قائلاً :” اللقاء بينهما انتهى على أن يعود كل منهما إلى مجلسه للتشاور ونقل رؤى الطرف الآخر بحيث يتم مناقشتها وبحث احتمالية بدء جولة مفاوضات جديدة للخروج من المأزق الراهن”، لافتاً إلى أن مجلس الدولة سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل 30 إبريل لبحث الخيارات التي يمكن العمل عليها الفترة المقبلة.

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