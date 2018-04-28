قسم الأسنان بمكتب الخدمات الطبية ببنغازي يواصل أيامه العلمية

بنغازي 27 أبريل 2018 (وال)- أقام قسم الأسنان بمكتب الخدمات الطبية بالخدمات الصحية في مدينة بنغازي الخميس، اليوم العلمي السابع، بالتنسيق والتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية، وكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة بنغازي، وقسم الأسنان بالمركز الصحي سيدي يونس.

وقال مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي أحمد العوامي، إن اليوم العلمي السابع جاء ضمن برنامج التطوير المهني لأطباء الأسنان، وقد استهدف أطباء الأسنان بالعيادات والمراكز الصحية.

وأضاف العوامي أن البرنامج العلمي قام بتقديمه أعضاء هيأة التدريس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان في جامعة بنغازي، ورئيس قسم العلاج التحفظي بكلية طب وجراحة الفم والأسنان في جامعة بنغازي الدكتورة نجاة بوبطينة، التي تحدثت عن الآلية القياسية لارتباط مادة الحشو بالسن .

من جهتها، قدمت عضو هيأة التدريس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان في جامعة بنغازي الدكتورة نهى الكاديكي، عن النحت الشمعي التشخيصي في صناعة غلاف السن التجميلي .

وفي ختام البرنامج، تم تقديم شهادات الشكر والتقدير للمدربين بحضور منسق الأسنان بمكتب الخدمات الطبية الدكتورة كريمة الشاعري، ورئيس قسم الأسنان بالمركز الصحي سيدي يونس الدكتور ميلود العوامي، إلى جانب القائمين على إنجاح الأيام العلمية الخاصة بقسم الأسنان . (وال – بنغازي) س ع / ع ع/ ر ت

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