ملتقى فزان: أوقفوا نزيف الدم في سبها

أصدرت مؤسسة “ملتقى فزان من أجل ليبيا” بياناً أعلنت فيه عن مبادرة أهلية لإنهاء الاقتتال الدائر بمدينة سبها، كما نادت من خلاله إلى وقف نزيف الدم نتيجة القتال المسلح الذي تشهده المدينة.

وتضمنت المبادرة عدداً من الأهداف المهمة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، منها: الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية بضمان وتعهد من أطراف القتال، وتسليم كافة المعسكرات والمواقع والبوابات والمطارات والمنافذ البرية للجهات العسكرية والأمنية ذات الاختصاص.

ونادت المبادرة الأهلية بضرورة عودة النازحين إلى مساكنهم والشروع في حوار شامل للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة يضم كافة أبناء مناطق فزان، ومناقشة جميع النقاط العالقة للوصول إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع الأمنية أصبحت تشكل خطورة بالغة على حياة سكان المنطقة كافة، ويتطلب وقفة جدية وواضحة لإنهاء حالة الفوضى الدائرة.

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