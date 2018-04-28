«حفتر مات فعلًا» وهنا الحقيقة.. الإخوان وكذبة أبريل

المتوسط:

«حفتر العائد من الموت» في إعلام جماعة الإخوان التي اعتادت الكذب، لتصبح شائعة مرض وموت المشير خليفة حفتر هي كذبة أبريل للجماعة التي تقتات على الشائعات وترويج الأكاذيب.

الشرارة بدأت من «جون أفريكا» لتلتقطها قناة «النبأ» ومن بعدها «ليبيا الأحرار» اللتان روجتا طيلة أسبوعين لرواية خيالية مفادها تشكيل لجنة مصرية اماراتية تارة وسعودية امارتية مصرية فرنسية تارة أخرى مهمتها اختيار خلف لحفتر وذلك وكالعادة نقلاً عن مصدر مجهول!

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وصل الخميس الماضي، إلى مدينة بنغازي، إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، قادمًا من العاصمة المصرية «القاهرة»، بعد رحلة علاج استمرت أسبوعين.

وتوجه المشير خليفة حفتر إلى مقر قيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة، وكان سلاح الجو الليبي استقبل حفتر بمجرد دخوله إلى الأجواء الليبية.

دائما تأتي الرياح بما لا يشتهيه الإخوان، هكذا حكم التاريخ والوطن على مخططاتهم كافة، التي تدعم الإرهاب في ليبيا، وآخرها شائعات الجماعة حول وفاة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

بلحاج والنبأ الكاذب

وأول المتورطين في شائعات موت “حفتر” هو الطاهر السني، المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج حسبما أكد الكاتب الصحفي محمود المصراتي على صفحته بموقع الفيسبوك قائلا ، “إن مصادر من داخل قناة ليبيا الأحرار، نقلت له أن من يقف وراء شائعة موت المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، وأن سليمان دوغة عاتب السني بشكل قاسي”.

وأضاف المصراتي، “أن الغرض من الشائعة هو إحداث حالة من الارتباك في البلاد”.

أما ثاني المتورطين في الشائعات هي قناة النبأ الفضائية المملوكة لعبد الحكيم بلحاج المدرج على قوائم الإرهاب والتي تبث من تركيا، حيث أطلقت قناة “النبأ” أول نبأ كاذب لها عن المشير خليفة حفتر يوم 11 أبريل 2018، حيث أعلنت “أن المشير حفتر دخل في غيبوبة وفقد الوعي وتم نقله لتلقي العلاج عقب دخوله في غيبوبة جراء أزمة في الرئة”.

وبعد ساعات معدودة من إطلاق قناة النبأ شائعة موت ”حفتر“، رسمت القناة الإرهابية سيناريوهات خيالية عن تأثير غيبوبة ” حفتر” على أنصاره، ونشرت قناة النبأ تقرير بعنوان ” جلطة حفتر تبعثر مليشياته في ليبيا “، حيث قال التقرير ” إن الشرق الليبي يعيش تحركات عسكرية، فقد كشفت مصادر من رئاسة مجلس النواب عن وجود ضغوط على عقيلة صالح لإعلان قائد عام مؤقتـ ، وقالت مصادرنا إن عددا من قيادات الفرجان ترشح خالد حفتر فيما ترشح أخرى كلا من عبد السلام الحاسي أو عبد الرازق الناظوري”.

وأضاف التقرير ”أنه من الجانب الميداني، أفاد مصدر مطلع لـ النبأ، بانسحاب أغلب قوات مليشيات الكرامة من قاعدة الرجمة وبقاء عون الفرجاني آمر جهاز القضاء والسيطرة لوحده رفقة حراسة مخففة، و غادر خالد وصدام حفتر مقر الرجمة بشكل سريع بعد ورود أنباء عن هجوم مرتقب لمسلحين من العواقير على المقر”.

واستمرت قناة ” النبأ ” في مسلسل شائعاتها الكاذبة مستعينة سيناريوهات أخرى، فنشرت النبأ في يوم 13 أبريل 2018، خبر يحمل عنوان ” مسئول بخارجية المؤقتة: مشاورات لمصر والإمارات تبحث بديلا لحفتر” ، حيث زعمت إن هناك مشاورات إماراتية مصرية تبحث من سيخلف حفتر قد انحصرت بين عبدالرزاق الناظوري وعون الفرجاني ، و أن حظوظ الناظوري أوفر بسبب علاقته القوية بالإمارات، بينما تميل القاهرة إلى عون الفرجاني لقربه من حفتر وعائلته، كونه ابن عمه”.

ولم تتراجع ”النبأ” عن شائعاتها بالرغم من تأكيد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة على اتصاله بالمشير خليفة حفتر للاطمئنان على صحته، فبالرغم من نفي مسئول دولي شائعة وفاة “حفتر”، لم تنفِ ” النبأ ” لكنها وجهت معركتها ضد ” سلامة ” ، حيث نشرت ” النبأ ” تقرير ذكرت فيه “إن سلامة وقع تحت الضغط، وإن تصريحاته بشأن مكالمته لحفترغيرمنطقية، وادعت أن الإمارات وفرنسا وإيطاليا، ضغطوا على المبعوث الأممي ليعلن أن حفتر لا يزال حيا”.

عربي 21 والجزيرة.. تهاجم سلامة

كما شاركت صحيفة «عربي 21» المملوكة لقطر في مسلسل شائعات وفاة ”حفتر” والهجوم على ”سلامة”، الأمر ذاته كررته قناة الجزيرة، فنشرت تقرير بعنوان ”غضب من تصريحات غسان سلامة.. ودعوات للاحتجاج وقفة احتجاجية”، وأكدت ”أن مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة قد أعلنت عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، احتجاجا على تصريحات البعثة الأممية بإجراء اتصال بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يتلقى العلاج في باريس ورئيس البعثة غسان سلامة”، ولم تذكر الصحيفة أسماء تلك المنظمات أو موعد الاحتجاجات التي ذكرتها.

جمال خاشقجي يعتذر!!

ومن جهته، روج الصحافي الإخواني جمال خاشقجي للشائعة، قبل أن يعود ليكتب على تويتر «كصحفي أكره أن أنقل خبرا غير صحيح وحين أفعل ذلك يجب أن اعتذر، وهأنذا أفعل اذ نقلت خبر وفاة حفتر قبل أيّام قبل التأكد تماما، الرجل بخير وأتمنى الآن أن تكون ليبيا إلى خير، أكرر اعتذاري».

فرانس 24 تتخيل سيناريو

من جهة ثانية، تخيلت قناة فرانس 24 سيناريو ما اسمته ليبيا بعد خليفة حفتر، وبثت حلقة من وجها لوجه بعنوان «ليبيا.. هل بدأت الحرب على خلافة حفتر؟»، تناولت «محاولة اغتيال رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرزاق الناظوري بسيارة مفخخة انفجرت عند مرور موكبه في بنغازي الليبية، ثاني أكبر مدن البلاد، في الوقت الذي مازال فيه القائد العسكري الليبي المشير خليفة حفتر يتلقى العلاج في مستشفى في باريس»!!

وتحت عناون «ليبيا “ما بعد حفتر”.. ساحة صراع جديدة أم فرصة لإنهاء الأزمة؟» تناولت الحلقة من النقاش المغاربي «حرب الخلافة في ليبيا إثر غياب رجل البلاد القوي خليفة حفتر»!

إخوان ليبيا يكذبون من إسطنبول

ولعب حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان دور رئيسي في إطلاق الشائعات حيث حرصت قياداته على نشر الشائعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال القيادي بحزب البناء والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين بليبيا ”عبد الرزاق العرادي” عبر صفحته بموقع فيسبوك، ”أن عديد مصادره التي لم يفصح عنها أكدت له وفاة خليفة بلقاسم حفتر بعد مرض لم يمهله طويلا، الرجل أفضى إلى ما قدم وهو بين يدي الله”.

وأضاف العرادي من إسطنبول،” أسأل الله أن ننجح في طي صفحة الماضي بالكامل. هناك من يرى هذا الرجل بطلا، وهناك من يراه مجرماً، نترك هذا السجال لله ثم للتاريخ”.

وأكمل العرادي، ”يجب ألا يقف هذا التباين أمام طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة نلملم فيها شملنا ونداوي فيها جراحنا ونصلح ذات بيننا”.

أكسترا نيوز المصرية تفحم الجماعة

لكن الأخبار أتأت بما لا يشتهيه الإخوان، فأعلنت قناة أكسترا نيوز المصرية يوم 24 أبريل 2018 عن زيارة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، لمصر حاليًا، على رأس وفد رفيع المستوى، بعد تعافيه من المرض في أحد المستشفيات الفرنسية.

كما قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 “إن الخميس سيكون يوما عظيما جدًا في تاريخ ليبيا”.

وأكمل، خلال تصريحات له مع قناة أكسترا نيوز المصرية، ” سيتم توجيه ضربة قوية للعدو، وأن الضربة التي ستوجه إلى أعداء ليبيا سيفرح لها الصديق وستؤلم العدو، والشعب المصري الباسل البطل سيكون مع الليبيين ليحتفل معهم”.

The post «حفتر مات فعلًا» وهنا الحقيقة.. الإخوان وكذبة أبريل appeared first on صحيفة المتوسط.

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