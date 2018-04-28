مركز بنغازي للخصوبة يرى النور مجددا

شهدت مدينة بنغازي حفل إعادة افتتاح مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب بمقره الكائن بمنطقة الرحبة، بحضور لفيف من المسؤولين في قطاع الصحة.

وتخلل الحفل تكريم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ووكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر كويرى، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والأطباء والعاملين بمركز بنغازي للخصوبة والمرافق الصحية المختلفة في بنغازي.

يشار إلى أن مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب يعتبر الوحيد في المنطقة الشرقية بهذا المجال الطبي.

كما يذكر أن المقر الحالي للمركز تم افتتاحه في شهر يوليو من العام 2017، بعد أن تعرض مقره السابق بمنطقة القوارشة إلى أضرار جسيمة جراء الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

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