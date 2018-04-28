اختتام لقاء عمل حول “الإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى في وحدة الكلى” بالبيضاء

البيضاء 27 ابريل 2018 (وال)- اختتم بقسم الكلى في مستشفى الثورة المركزي التعليمي ببلدية البيضاء، لقاء عمل تحت عنوان “الإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى في وحدة الكلى” .

هذا وشارك في اللقاء الذي عقد الخميس بقاعة فندق مرحباً بمدينة البيضاء استشاريي الأمراض السارية من مركز بنغازي الطبي، الدكتور أحمد الحاسي، و الدكتور أحمد الحداد.

وعقد لقاء العمل بإشراف مكتب مكافحة العدوى بمستشفى، وبرعاية مكتب الجودة وإدارة المستشفى.

وشمل اللقاء محاضرات توعوية قدمها الاستشاريين، وعدد من الأطباء, وقدمت تدريبات عملية فيما يتعلق بالتعقيم والتعامل مع المخلفات الطبية.

ودار في اللقاء نقاش موسع وشهد تفاعلا من قبل الأطباء الحاضرين مع موضوع اللقاء .

واتفق المشاركين في الختام على عدد من التوصيات التي تهدف لنشر الوعي الصحي لمكافحة العدوى، ونصائح مهمة لكل العاملين في المجال الطبي لخصتها مدير مكتب مكافحة العدوى بالمستشفى الدكتورة مبروكة بو فراج .

وفي ختام اللقاء تم تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في نجاحه، على رأسهم مدير المستشفى الدكتور محمد التريكي، والاستشاريين وعدد من الأطباء . (وال – البيضاء) ر إ / س ع/ ر ت

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