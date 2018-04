«نصية» في حوار لـ«المتوسط»: لقاء «صالح والمشري» كسر الجمود السياسي.. والانتخابات محطة نهائية للأزمة

قال عبدالسلام عبدالله نصية رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، «إنه كان يتمنى أن يكون الوطن الليبي هو أرض اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، وأنه لا يرى مبررا لإجراء مثل هذه اللقاءات خارج ليبيا»، معتبرا أن الحل الأمثل للاختلاف حول الاتفاق السياسي هو تعديل ذلك الاتفاق وفقا لمخرجات تونس، وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة مكونة من مجلس رئاسي ثلاثي، ورئيس وزراء من أجل توحيد المؤسسات وحل مشكلة الدستور والتهيئة لانتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

وحذر «نصية»، في حوار خاص لصحيفة «المتوسط» من انخداع الشعب الليبي ونخبته السياسية مرة أخرى بإجراء انتخابات برلمانية فقط، حتى لا نظل نجري في حلقة بقيادة جماعية هشة غير قادرة على استعادة الدولة.. فإلى نص الحوار.

حوار: ماري جرجس

كيف ترى اللقاء الأخير بين صالح والمشري في المغرب؟

كنت أتمنى أن يكون اللقاء في ليبيا، ولا أرى أي مبرر لإجراء هذه اللقاءات خارج ليبيا، حيث تمت في الفترة الأخيرة عدة لقاءات ليبية داخل الوطن، أهمها لقاء عمداء البلديات في شحات وطرابلس، لكن في العموم اللقاء كان ضروريا لكسر الجمود الحاصل في القضية الليبية الذي يشكل بيئة مناسبة لتكريس الانقسام والفساد والإرهاب والتدخل الخارجي، وأيضا كان اللقاء مهما لاستطلاع وجهة نظر القيادة الجديدة لمجلس الدولة، ومعرفة إمكانية مواصلة مسار تعديل الاتفاق السياسي من عدمه.

هل تمثل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي حلا للأزمة

نعم، الحل الأمثل الأن هو تعديل الاتفاق السياسي وفقا لمخرجات تونس، وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة مكونة من مجلس رئاسي ثلاثي، ورئيس وزراء من أجل توحيد المؤسسات وحل مشكلة الدستور والتهيئة لانتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

وماذا عما يسمى بـ«لجنة خمسة خمسة»؟

لا يوجد شيء في الاتفاق السياسيي اسمه لجنة خمسة خمسة، ولكن ما حدث هو تطبيق المادة 12 من الأحكام الإضافية بشأن تعديل الاتفاق السياسي، أو الإعلان الدستوري، والتي تقضي بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

ما آخر التشاورات حول المادة الخاصة بتعيين 7 مناصب سيادية؟

المادة 15 تختص بتعيين المناصب السيادية السبعة المذكورة في المادة، مثل محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والنائب العام وغيرها، حيث يتطلب تعيينهم التوافق بين مجلس النواب والدولة، وقد تم الحديث على ضرورة أن يتم إنجاز ذلك لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية، نظرا لأهمية هذه المناصب في المساهمة في حلها، وأعتقد أنه في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية سيتم التوافق على هذه المناصب.

وما آليات لجنة الحوار البرلمانية لتوصل إلى التوافق على الاتفاق السياسي؟

مجلس النواب وافق على تعديل الاتفاق السياسي وفقا لمخرجات تونس، حيث قدمت لجنة الحوار بالمجلس عدة آليات بديلة لاختيار المجلس الرئاسي الجديد، وهذه الآليات ترتكز على الإعلان الدستوري، وروح الاتفاق السياسي، وتتسم بالشفافية، وبعيدة عن أسلوب تفصيل الوظائف على الاشخاص، لكن كانت المشكلة دائما عند مجلس الدولة الذي لم يوافق صراحة على مخرجات تونس، وكان البديل صدور بيانات من رئاسته القديمة ترفض الآليات المقترحة، وكل ما تم الاتفاق عليه في تونس.

هل ترى أن الانتخابات جزء من حل أزمة الانقسام؟

نعم، الانتخابات هي المحطة النهائية التي نرغب في الوصول إليها جميعا لحل المشكلة السياسية من جذورها، وعلى الرغم من أننا مازلنا نعتبر خطوة تعديل الاتفاق السياسي وإنشاء سلطة تنفيذية موحدة هامة لتوحيد المؤسسات والتهيئه للانتخابات، ثم حل مشاكل مشروع الدستور السياسية والقضائية والاجتماعية، إلا أنه إذا تعثر ذلك مع استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية وتفاقمهما وانتشار الفساد الإداري والمالي، فإن الذهاب لانتخابات بالوضع الحالي قد يكون حلاً لتجنب كل ذلك على شرط أن تكون هذه الانتخابات رئاسية وبرلمانية ولا ننخدع مرة أخرى بإجراء انتخابات برلمانية فقط، ونظل نجري في نفس الحلقة بقيادة جماعية هشة غير قادرة على استعادة الدولة.

ما المسار الذي تراه الأصح للوضع الليبية؟

قدمت اقترحا يحمل مسارين يجب اتباعهم الأول هو إقرار قانون الاستفتاء من قبل مجلس النواب ومتابعة سيرها وفقا للإعلان الدستوري، والثاني مبنى على تعهد كل الأطراف بالالتزام بالانتخابات ونتائجها وإشراف الأمم المتحدة على ذلك، وتشكيل لجنة من مجلسي النواب أو الدولة أو تكليف لجنة تعديل الاتفاق السياسي بذلك، واستمرار هيئة صياغة الدستور لحين انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة، بحيث يقوم مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري بمقترح فبراير الجديد، ويصدر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

