رئيس شركة الخليج للنفط يُهنئ خليفة حفتر

هنأ رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بالقاسم ابن شتوان، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، بسلامة الوصول إلى أرض الوطن .

وجاء في – نص رسالة التهنئة – التي وجهها ابن شتوان الخميس إلى سيادة القائد العام جاء فيها :

سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ..

” في وسط الفرحة العامرة التي تعم العصية وسائر المدن الليبية، يسرنا أن نتقدم إليكم باسم شركة الخليج العربي للنفط بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة رجوعكم لأرض الوطن شامخاً مرفوع الرأس مدحضاً أكاذيب سفهاء العقل والدين، ومنتصراً على هذه التنظيمات الإرهابية وداعميهم كما انتصرت عليهم عسكرياً، ملقناً درساً يحتذى به في فنون الحرب في جميع الصعد والمستويات، مؤكداً حجمك في هذا الوطن الذي لن يصلوا إليه رغم الفتن والدعايات”.

واختتم بيان التهنئة بــــ “نشد على أيديكم ونؤكد دعمنا لمسيرتكم في تحرير الوطن وخلاصه من براثن الإرهاب وهيمنة المستغلين والممثلين”

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