الاثنين المقبل.. الجامعة العربية تستضيف اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا

يستضيف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعًا للمجموعة الرباعية حول ليبيا، بعد غد الاثنين، بمقر الجامعة، التي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، ويشارك في الاجتماع السيدة فيديريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية فى ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندى الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقى إلى مالى والساحل.

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفلا، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن الاجتماع يأتى فى سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقى والأوروبى والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعماً للعملية السياسية فى ليبيا ومن أجل مرافقة الأشقاء الليبيين للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى الصخيرات.

وقال المتحدث الرسمى، إن المجموعة ستبحث فى آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة فى نيويورك فى سبتمبر الماضى، كما يستعرض المشاركون التقدم المحرز فى سبيل تنفيذ خطة العمل التى أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية التى تتأسس على التنفيذ التوافقى للنقاط الخلافية فى اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطنى جامع يساهم فى دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستورى وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وقال عفيفى إن المجموعة الرباعية سوف تتفق على جملة من الخطوات المشتركة التى تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسئولياتها والمضى قدماً فى مسار إستكمال عملية الإنتقال السياسى فى البلاد، بما فى ذلك فى مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأى طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

