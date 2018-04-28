الرقيق: الدولة غائبة بالكامل عن الصراع الدائر حالياً في الجنوب

ليبيا – بارك الناطق باسم مجلس حكماء سبها حسن الرقيق بالمصالحة التي تمت بين مدينتي مصراتة والزنتان، متمنياً التوفيق لكل من لديه نية مخلصة للمصالحة والإصلاح.

الرقيق قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”أمس الجمعة تابعته صحيفة المرصد إن الدولة غائبة بالكامل عن الصراع الواقع بالجنوب سواء كانت الدولة في المنطقة الشرقية أو الغربية كما أنها لا تعير أي إهتمام لمدينة سبها ولأزمتها الراهنة.

وعبر عن تخوف المجلس مما يحصل بالمدينة قائلاً:” أصبحنا نشك في أن تأجيج الصراع والدعم سواء كان بالذخيرة وغيرها تدعم الجهتين الجيش أو المقاتلين”.

وثمّن الرقيق المبادرتين القائمتين حالياً لإنهاء الصراع الدائر في المدينة فالأولى كانت بطرابلس وتاكد على تنصيب آمر منطقة عسكرية ونائب له أما الثانية فقد طرحت من طرفي الصراع بخروج كل المسلحين من البوابات وتسليمها هي والمنافذ لقوة محايدة بالإضافة لإخراج كل شخص غير عسكري من المعسكرات التابعة لحكومة الوفاق.

وفي ما يتعلق بمبادرة ملتقى فزان أكد الرقيق على أنه لم يتم طرحها على أطراف الصراع للآن بسبب إنتظار تشكيل لجنة معنية لبحث إمكانية رفض أو قبول المبادرة من قبل مسلحي التبو وقوات الجيش المتمثلة بالجنوب في اللواء السادس والكتائب المساندة له .

الناطق باسم مجلس حكماء سبها إعتبر في ختام مداخلته أن هناك تداخل في الجنوب وصراع متعدد الأطراف والجهات .

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