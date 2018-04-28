مجمع المرج للرعاية الاجتماعية يستقبل الدفعة الأولى من المُعتمرين من منتسبيه

المرج 28 أبريل 2018 (وال)- أستقبل مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة، الدفعة الأولى من المُعتمرين العائدين من بيت الله الحرام، من منتسبي مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة .

هذا وجاءت هذه الخطوة بجهود إدارة المجمع وعلاقاته العامة وتبرع من أحد الخيرين .

وتضمنت الدفعة الأولى وعددها 17 معتمراً فئات متعددة من دار العجزة و متعددي الإعاقة والصم والبكم من الجنسين، وقد ترأس الوفد مسؤول إدارة المؤسسات بالمجمع .

وقال مدير مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة عبد الحكيم الشلماني – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الفرحة لم تسع المُعتمرين، موضحاً أنهم بصدد تسيير رحالات أخرى لمنتسبي الدار .

وأضاف الشلماني أن الرحلة الأولى كانت من المفترض أن تضم عدداً أكبر، ولكن عدم وجود جوازات سفر حديثة للمُستهدفين حالت دون ذلك، ومن المزمع أن تنظم رحالات أخرى يتم فيها استهداف العجزة والأيتام في المركز، والموظفين التابعين للمركز الاجتماعي، وذلك تكريماً لهم وتقديراً لدورهم البارز ورسالتهم السامية . (وال – المرج ) أ ف / س ع/ ر ت

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