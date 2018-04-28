الرباعي الدولي يبحث الخطة الأممية بالقاهرة

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة الاثنين المقبل اجتماعاً جديداً للرباعية الدولية حول ليبيا، لمناقشة الملف الليبي وآخر مستجداته.

ويهدف الاجتماع لمناقشة التقدم في جهود الخطة الأممية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، كما يبحث الوسائل اللازمة لدعم أكثر فعالية للخطة الإقليمية.

وتضم المجموعة الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بحيث يحضر ممثل عن كل واحدة من المنظمات الإقليمية، حيث أكد بيان للاتحاد الأوروبي حضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، مؤكداً احترام الرباعي للسيادة الليبية، ودعمه للجهود الإقليمية ولعملية الانتقال السياسي في البلاد.

وستلخص المجموعة نتائج الاجتماع خلال مؤتمر صحفي يعقب اللقاء مساء الاثنين.

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