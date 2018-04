مصر تساهم في إنشاء المرصد الليبى للعلوم والابتكار

المتوسط:

عقدت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية، ورشة عمل تدريبية شارك فيها الخبراء القائمون على المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لبحث إنشاء المرصد الليبي للعلوم والتكنولوجيا على غرار نظيره المصرى.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، فى تصريح له اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حيث أوفدت الأكاديمية الدكتور محمد رمضان المشرف على المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية لتنفيذ برنامج تدريبى لصالح المرصد الليبي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أنه تم تدريس تجربة الأكاديمية فى إنشاء المرصد المصري وآلية عمله ودوره في دعم اتخاذ القرار وتقاريره المختلفة وكذلك تجربة مصر في قياس مؤشرات العلوم والتكنولوجيا وتجربة قياس مؤشرات الابتكار في الصناعة في مصر؛ لرصد وتقييم منظومة البحث العلمي والابتكار والتي تساعد المرصد الليبي للعلوم والتكنولوجيا في تحديد وظائفه وآليات عملة وكذلك هيكله.

وأشار إلى أن المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا بالأكاديمية يساعد الكثير من الدول العربية في رفع القدرات لقياس مؤشرات العلوم والتكنولوجيا وبناء مراصد العلوم والتكنولوجيا وزيادة التعاون فيما بينها وعلى سبيل المثال المرصد السوداني.

