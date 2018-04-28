حصيلة يوم من الحملة على داعش…القبض على قائد و13 عنصرا وتفكيك خلية

أخبار ليبيا24

سجل الجيش العراقي عدة انتصارات على تنظيم داعش الإرهابي يوم 26 أبريل في عدة مناطق عراقية.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أعلنت فيه القبض على قائد داعشي كان قد أعدم مئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة سبايكر الجوية، الواقعة شمال مدينة تكريت.

وأفاد البيان أن شرطة نينوى ألقت القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي مطلوب من قبل الجهات الأمنية بتهم إرهابية.

وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية إنه “تم القبض عليه من خلال معلومات استخبارية في حي الضباط في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

يذكر أن تنظيم “داعش” أعدَمَ المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة “سبايكر” الواقعة شمال مدينة تكريت، عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة، منتصف شهر يونيو عام 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.

ومع استمرار الحملة العراقية الأمنية الناجحة لتطهير الأرض من الدواعش يحقق الجيش العراقي المزيد من الانتصارات.

وفي يوم 26 أبريل اعتقلت القوات الأمنية العراقية 13 عنصرا من داعش في غرب الموصل وجاء بتصريح مصدر أمني مضطلع أن الاعتقال تم بعد حملة دهم في بلدة بادوش غرب الموصل.

وفي سياق متصل, أعلن العميد يحيى رسول الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي عن اختراق خلية إرهابية وتفكيكها والقبض على عناصرها في مدينة القيارة جنوب الموصل وكانوا قد صمموا وخططوا للقيام بعمليات إرهابية في المنطقة.

وقال عدنان التميمي رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية، إن قوات أمنية مشتركة بدأت بتنفيذ عملية عسكرية من محورين لملاحقة خلايا التنظيم شرق قضاء المقدادية، مضيفاً أن العملية العسكرية تهدف إلى إنهاء تواجد خلايا تنظيم داعش ومنعهم من إنشاء ملاذات أمنية جديدة في المنطقة.

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