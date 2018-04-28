العباني: محاولات تعديل اتفاق الصخيرات عبث سياسي

وصف عضو مجلس النواب المتنحي محمد العباني، محاولات تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بـ”العبث السياسي”. وقال العباني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “ﻻ جدوى سياسية من تمديد المرحلة الانتقالية الحالية، أو دخول في أخرى جديدة، المواطن الليبي لم يعد يثق في العاهات السياسية المتنفذة، ولم يعد قادرا على تحمل وجودهم في المشهد السياسي، طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى، تعديل اتفاق الصخيرات غير المشرعن يعد عبثا سياسيا، وزيادة في معاناة المواطن وضنك معيشته، الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات المرحلة الدائمة هو مطلبنا”.

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