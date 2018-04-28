أمن طرابلس: لم يحدث أي تنسيق للتأمين الامتحانات‎

كشفت مديرية أمن طرابلس بان وزارة التعليم بحكومة الوفاق لم تقوم بأي تنسيق أو تشاور معها بخصوص تأمين الامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية والثانوية لهذا العام بما يضمن وضع خطة أمنية محكمة من أجل المساهمة في إجراء الطلبة امتحاناتهم بأمن وآمان.

وجاء هذا الرد من المديرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بعد متابعتها للشأن العام وما يرد لها من تساؤلات بخصوص إجراء الامتحانات وعن اعتزام وزارة التعليم إقامة الامتحانات بنظام التجمعات بقاعات جامعة طرابلس. وقالت المديرية : وإذ نستغرب هذا المنحى الذي اتخذته وزارة التعليم في هذا الشأن من تجاهل للتواصل والتخطيط معها ولما يحمله الأمر من مخاطر ونتائج سلبية فإننا نوضح مايلي :

1- أن آلية تجميع مجموعة كبيرة من الطلاب ومن مناطق سكنية متباينة له مخاطر قد ينتج عنها متاجرات ومشاحنات بين الطلبة المتجمعين بنطاق واحد .

2- أن عملية الدخول والخروج للجامعة وبأعداد كبيرة وفي نفس الوقت يسبب لنا إرباك مروري واختناق للحركة المرورية بالشارع العام لكونها تأتي بأوقات الذروة لحركة السير وهو ما يشكل عبء على المواطنين بمدينة طرابلس بصفة عامة .

3- من المؤكد حضور أهالي الطلبة وأصدقائهم لمقار الامتحانات وتجمعهم ومحاولتهم المساعدة مم يسبب مشاكل أمنية وتصادم مع رجال الأمن كونهم بأعداد اكبر في حال التجميع.

4- الطلاب في هذه المرحلة العمرية كونها طور المراهقة وتمتاز بالسلوك المندفع والحماس بما له من مخاطر وسلبيات في حال تجميعهم من مناطق سكنية مختلفة يحتاج لرؤية أمنية خاصة بالتعامل والتجهيز لمراقبتهم والحفاظ على تحركاتهم بأمن وآمان .

وأختتمت مديرية أمن طرابلس بيانها بدعوة وزارة التعليم للتشاور في هذا الموضوع بما يحقق الحفاظ على الأمن وإجراء طلابنا امتحاناتهم بكل يسر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية