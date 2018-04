رئيس الهيئة العامة للثقافة يشارك في معرض ” جالو بعيون بنغازية “

المتوسط:

زار رئيس الهيئة العامَّة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري، معرض جمعيَّة اللبَّة بجالو المقام بالجامعة الدوليَّة بنغازي تحت شعار (جالو بعيون بنغازيَّة)، اليوم السبت.

وقال رئيس الهيئة العامَّة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري،” أنه خلال الأوَّل اليوم الأوَّل من استلامي مهامِّ عملي رئيسًا للهيئة العامَّة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني؛ زرت معرض جمعيَّة اللبَّة بجالو المقام بالجامعة الدوليَّة تحت شعار (جالو بعيون بنغازيَّة) باستضافة أمازونات ليبيا”.

وأضاف، ” وأيضا حضرت الأمسيَّة الشعريَّة الرائعة للشاعرة الكبيرة بدريَّة الأشهب والشاعر رزق الله العبيدي، وعلَّقت على تجربة الشاعرين الشعريَّة، وعرَّجت على بعض ملامح القصيدة الشعبيَّة الليبيَّة”.

