الشحومي: ليبيا بحاجة لإصلاح هيكلي

وجه الخبير المالي، ورئيس سوق الأوراق المالية الليبي السابق، سليمان الشحومي، رسالة إلي كل المؤسسات الحكومية المنقسمة في ليبيا والتي تسعي إلي إقرار موازنة حكومية لكل طرف من قبل صندوق النقد الدولي.

وأوضح الشحومي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن هناك خمس خطوات حددها صندوق النقد الدولي باجتماعاته الأخيرة لتحقيق النمو الاقتصادي، وهي أن تكون السياسة المالية مرنة وسريعة النموّ، وإعادة بناء المخازن المؤقتة عند الحاجة، وتجنب التقلبات الدورية، وخلق مساحة للاستثمار في البنية التحتية ومهارات القوة العاملة، وأن يكون الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مسار مستدام.

وأضاف الشحومي قائلا “الواقع أن الموازنة العامة في ليبيا لا تحقق أي من مستهدفات التي حددها صندوق النقد الدولي لخلق استقرار في النمو الاقتصادي، وهذا المحددات الخمس عبارة عن عناصر يجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد وتنفيذ الموازنة الحكومية وخصوصا الشرط الأخير أن يكون الدين العام نسبة محددة من الدين العام ويحافظ علي ثباتها وعدم اختلالها بسب أنها ستكون تكلفة مرهقة علي الاقتصاد الوطني إذا تجاوزت الحدود المقبولة، ففي ليبيا هناك حالة من انفلات الدين العام بشكل لم يسبق له مثيل بتاريخ ليبيا الاقتصادي، وأصبح يتزايد كل عام بحجة سداد المرتبات وعدم توافر إيرادات فعلية من قبل الحكومة المؤقتة بالبيضاء وأيضا بسبب نقص الإيرادات النفطية لدي حكومة الوفاق ومن قبلها من حكومات في طرابلس. ففي كل سنة نجد أن الدين العام يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي وبلغ الدين العام المجمع لدي الحكومة المؤقتة حوالي 25 مليار دينار في حين انه بلغ أكثر من 70 مليار دينار لدي وزارة المالية بطرابلس في حين أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتطور منذ فترة وظل عند مستويات 40 مليار دينار سنويا”، مضيفا أن الأمر الأخر هو أن الموازنة بشكل عام في ليبيا ولدي الطرفين هي في الواقع لا تحقق أي من المتطلبات التي أشار إليها صندوق النقد الدولي وتحديدا مسالة الاستثمار في البنية التحتية و تطوير مهارات القوي العاملة فالميزانية الليبية يشكل فيها الإنفاق علي المرتبات أكثر من 60% وأغلبها بدون إنتاجية تذكر و الباقي لدعم الوقود والكهرباء وغيرها.

وتابع الشحومي، “نحن في حاجة إلي إصلاح هيكلي حقيقي يرتكز علي سياسة مالية مرنة وتستهدف الاستثمار في البني التحتية و التي تساعد علي تمكين القطاع الخاص من تنشيط الاستثمار والمحافظة علي معدلات الدين العام السنوي وتنظيمه بشكل حاسم وبالتأكيد ذلك سيكون رهان كبير أمام مؤسسات الدولة الموحدة سياسيا واقتصاديا، وللأسف في ظل الواقع القائم حاليا ستستمر الأوضاع صعبة وغير قابلة للتحسن في المدى المنظور”.

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