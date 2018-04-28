القذافي ينجو من كتاب “الدغيدي”

أفاد محامي عائلة القذافي خالد الزايدي، أن محكمة مصرية أصدرت قرارا بمنع تداول كتاب “حكايتي مع ابن الحرام” للكاتب المصري أنيس الدغيدي، والذي يتحدث عن معمر القذافي.

وقال الزايدي، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، السبت، إن محكمة جنح “العجوزة” المصرية قضت اليوم في الدعوى التي أقامتها هناء ابنة معمر القذافي، في مارس 2018، ضد الدغيدي ومكتبة “مدبولي الصغير” إثر نشرهما الكتاب.

وأضاف الزايدي أن الحكم يلزم الطرفين (الدغيدي والمكتبة) بجمع الكتاب من دور النشر والمكتبات وعدم تداوله في البلاد، بالإضافة إلى دفع كل منهما غرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

واتهمت هناء القذافي، كل من الدغيدي ومكتبة “مدبولي الصغير” بتشويه صورة العقيد القذافي ونشر مغالطات بحقه.

ولفت محامي عائلة القذافي إلى أنهم يعتزمون استئناف الحكم للمطالبة بإيقاع عقوبة السجن بحق المشتكى عليهم، لأن في مثل هذه الحالات السجن يكون وجوبيا حينما يتعلق الأمر بمس سمعة العائلة، وفق تعبيره.

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