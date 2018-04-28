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هيأة الإعلام والثقافة تطلق حزمة برامج تدريبية لموظفيها في شحات

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

شحات 28 أبريل 2018 (وال)- أعلنت إدارة الموارد البشرية بالهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، عن إطلاق حزمة من البرامج التدريبية تستهدف موظفي مكتب الإعلام والثقافة شحات .

هذا ويشمل البرنامج لقاءات عمل تدريبية حول : فن الإلقاء والتخاطب مع الجمهور، فنون السكرتارية، إدارة المكاتب، الطباعة .

ويعقد البرنامج التدريبي تحت إشراف قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بالهيأة، المدرب كريم المنصوري، والمدربة حنان الوداوي .

وشارك في اليوم الأول للبرنامج التدريبي المستشار صالح الاخواني، الذي ساهم في إنجاح لقاء العمل بمحاضرة قيمة حول الدافع والتحفيز، كما حضرها مدير التفتيش والمتابعة بمكتب الإعلام والثقافة شحات .

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن الخطة التدريبية لإدارة الموارد البشرية بالهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة، لتطوير ورفع الكفاءة للكوادر التابعة للهيأة . (وال – شحات) ر ع / س ع/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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