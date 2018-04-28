انطلاق معرض المأثورات والصناعات التقليدية في دورته الثالثة بسمنو

العنوان-سمنو

تحت شعار من أجل تراث المنطقة والتعريف بثقافة أهلها أنطلقت فعاليات الدورة الثالثة على التوالي لمعرض المأثورات والصناعات التقليدية في دورته الثالثة والذي تنظمه جمعية العلا للأعمال الخيرية بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس .

واحتوى المعرض على العديد من الأنواع والأصناف للمشغولات اليدوية والملبوسات الشعبية التي تصنع محليا والصناعات الخزفية الخزفية والمأكولات الشعبية كالهريسة والعصيدة وغيرها من المأكولات التي تشتهر بها منطقة سمنو والعسل وزيت الزيتون وأنواع عدة من العطور .

ويهدف المعرض حسب القائمين عليه إلى التعريف بتراث المنطقة ، والمساهمة في تحسين دخل الأسرة المنتجة وتشجيعها على العمل على أن يكون مستقبلا على مستوى فزان ، هذا وقد شارك في المعرض قرابة الثلاثين عارضا من مناطق البوانيس وسبها والشاطي وغات وأوباري ومرزق وتستمر فعاليات المعرض لثلاثة أيام.

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