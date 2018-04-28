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افتتاح مركز بنغازي للخصوبة و المساعدة على الإنجاب

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

أقيم صباح اليوم السبت حفل إعادة الافتتاح لمركز بنغازي للخصوبة و المساعدة على الإنجاب بمقره الحالي بمنطقة الرحبة .

وحضر الافتتاح كل من  وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرىنادر كويرى و  وكيل ديوان بلدية بنغازيعمر نشاد و مديرة مركز بنغازي للخصوبةالدكتورة سعاد المتريح و  مدير مكتب التفتيش و المتابعة بوزارة الصحة بنغازي الكبرىناصر الكاديكى و مدير عيادة الكيش عزالدين الحبوني وعدد من الأطباء الإستشارين و الأخصائيين من مركز بنغازي للخصوبة و المرافق الصحية ببنغازي و مسؤولين و عاملين من أطباء وأطقم التمريض و الفنيين و الموظفين بمركز بنغازي للخصوبة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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