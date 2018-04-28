قعلول : تورط الإخوان المسلمين في تسفير الشباب التونسي إلى سوريا والعراق عبر ليبيا

أكدت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس بدرة قعلول، أن لجنة التحقيق حول شبكات التسفير إلى سوريا بمجلس النواب، قد توصلت إلى حقائق خطيرة جدا حول الأطراف المتورطة في هذه الشبكات، وتحصلت على معلومات موثوقة عن تورط الإخوان المسلمين في الاستقطاب والتسفير وتجميع الإرهابيين بمدن ليبية ثم تسفيرهم إلى تركيا، ومن ثم إلى سوريا والعراق.

وأكدت قعلول عبر صفحة المركز الرسمية على الفيسبوك أن هذه الحقائق سيتم التصريح بها قريبا بعد أن يتم تدقيق هذه الحقائق.

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