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جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا ببنغازي تحتفل باليوم الوطني للأولمبياد الخاص الليبي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 28 أبريل 2018 (وال)- دعت جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا بنغازي اليوم السبت، المهتمين لحضور احتفالية بمناسبة اختتام العام الدراسي 2017 – 2018 واليوم الوطني للأولمبياد الخاص الليبي .

وتنظم الاحتفالية الإثنين 30 أبريل 2018م بقاعة الموناليزا للمناسبات،شارع فينيسيا ببنغازي على تمام الساعة 10:00 صباحا.

ومن المنتظر أن يشارك في الاحتفالية أكثر من 200 طفل وشاب المقيدين بهذا العام التعليمي، والذين تحصلوا على برامج تعليمية وتأهيلية. (وال – بنغازي) س ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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